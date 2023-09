Rally Terra sarda, Tempio si prepara alla festa per accogliere la sua tappa

Il 7 ottobre il Rally Terra sarda arriverà a Tempio

Sabato 7 ottobre l’11esimo Rally Terra Sarda e il terzo Rally Terra Sarda Storico faranno tappa a Tempio Pausania. La distribuzione delle targhe e dei numeri di gara avverrà nella cornice dell’ex convento dei Padri Scolopi, dalle ore 7.00 alle ore 11.00, mentre in corso Matteotti, dalle ore 7.30 alle ore 11.30 saranno effettuate le verifiche tecniche.

Dalle 8 a mezzogiorno è in programma lo shakedown (la sessione di test preliminari di 2,01 km) 𝗚𝗮𝗹𝗹𝘂𝗿𝗮 – 𝗙𝗼𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗥𝗶𝗻𝗮𝗴𝗴𝗶𝘂, a cui è abbinato il Trofeo Pinky per il passaggio più spettacolare, offerto dalla famiglia Pitturru in memoria del pilota e nostro concittadino Gianni Pitturru.

Seguirà la 𝗰𝗲𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟯.𝟯𝟬 𝗶𝗻 𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗼𝘁𝘁𝗶. 𝗔𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟰.𝟱𝟳 𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟴.𝟭𝟱 partirà la 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗮 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 𝟮 − 𝟰 di 4,53 km − 𝗜 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗶𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗚𝗮𝗹𝗹𝘂𝗿𝗮 − presso il suggestivo parco granitico di Monti Pulchjana: il Trofeo Cala Costruzioni sarà il premio per il passaggio più spettacolare in questa prova.

L’assessora a Sport e Turismo Elizabeth Vargiu sottolinea: “Oggi che la comunicazione video e fotografica è fortemente capillare, attraverso le riprese televisive delle evoluzioni di gara su percorsi suggestivi ed unici, si riesce a valorizzare al meglio il territorio. È una bella occasione per far conoscere la Sardegna anche ad un pubblico non strettamente legato al mondo del motorspost, dando risalto a quegli elementi che, oltre al mare, caratterizzano la nostra terra”.

𝗔𝗹𝗹𝗮 𝘁𝗮𝗽𝗽𝗮 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗶𝗲𝘀𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗥𝗮𝗹𝗹𝘆 𝗧𝗲𝗿𝗿𝗮 𝗦𝗮𝗿𝗱𝗮 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗹𝗲𝗴𝗮𝘁𝗶 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶 𝗮𝗽𝗽𝘂𝗻𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶, come l’evento dedicato alle scuole e all’educazione stradale che l’Amministrazione comunale, in collaborazione con Vittorio Musselli, a cui il tema dell’infanzia è molto caro e che metterà a disposizione degli alunni tantissimi gadget, vuole replicare partendo dall’ottimo riscontro dell’edizione precedente. Saranno presenti anche l’associazione Mirtò con l’animazione in programma al villaggio Mirtò Sardegna, e il Comitato Unicef Sassari con la 𝘗𝘪𝘨𝘰𝘵𝘵𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘗𝘪𝘭𝘰𝘵𝘢, un’edizione celebrativa di questo grande evento sportivo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui