I dati dello screening a Tempio.

Continua lo screening sulla popolazione a Tempio. Ieri su 339 tamponi effettuati oggi, solo 1 è risultato positivo al coronavirus Complessivamente quindi su 1562 tamponi effettuati fino a ieri sono 5 casi positivi.

“I dati continuano a essere confortanti, ma vi raccomando sempre di tenere comportamenti prudenti e rispettosi delle misure di prevenzione”, ha commentato il sindaco Gianni Addis che invita la popolazione a sottoporsi allo screening anche oggi.

“Sono stato informato ora dal centro operativo che gestisce le operazioni di screening presso la Palazzina Comando, che in questo momento non c’è affluenza da parte delle scuole. Pertanto, chi vuole sottoporsi a tampone, può andare anche subito, fermo restando che gli studenti e gli over 60, qualora presenti, hanno la priorità”, ha concluso il primo cittadino.

