Incidente sulla 131 Dcn, le condizioni del dirigente dell’Olbia Calcio

Ha riportato gravi ferite ma non è in pericolo di vita Gian Renzo Bazzu, 46enne e dirigente dell’Olbia Calcio che ieri è stato coinvolto nell’incidente sulla statale 131 in prossimità di una galleria tra Budoni e San Teodoro.

L’uomo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Ha riportato la lesione del rachide cervicale, della scapola sinistra, del polso sinistro del metacarpo del terzo e la distorsione del quarto metacarpo della mano sinistra. Anche se il referto definitivo non è ancora stato stilato la prognosi si aggira intorno ai 90 giorni.

Lievi invece le ferite per le altre persone coinvolte nell’incidente, uno dei quali, D. P. di 50 anni originario di Sorso, è stato trasportato all’ospedale di Nuoro per un trauma alla gamba sinistra, mentre l’altro ha rifiutato il trasporto in ambulanza.

