La nuova ordinanza.

Nuova ordinanza a Tempio per stabilire le nuove regole per i piccoli spettacoli musicali serali all’esterno degli esercizi commerciali. Il piccolo intrattenimento con musica dal vivo, può essere svolto esclusivamente per la consumazione di alimenti e bevande all’esterno limitatamente al seguente orario: dalle 18 alle 22 e 30.

Che il piccolo intrattenimento musicale sopra richiamato, è finalizzato all’allietamento della consumazione e a rendere più gradevole la permanenza degli avventori, e non è da intendersi quale spettacolo autonomo e fine a se stesso e deve essere assoggettato alle seguenti prescrizioni.

Gli artisti devono esibirsi esclusivamente all’interno dell’area della concessione e rispettare prima durante e dopo l’evento musicale, il distanziamento sociale per il periodo in cui permangono all’interno della medesima area, non devono essere previsti palchi, pedane o strutture per lo stazionamento per il pubblico.

Restano comunque validi i limiti di emissione di rumore previste dalle norme di settore per la specifica area urbanistica, o comunque le emissioni devono essere limitate a che sia possibile per i commensali o avventori che consumano al tavolino, la normale comunicazione senza dover alzare appositamente la voce incidendo ulteriormente sulla percezione del rumore da parte dei residenti nell’area stessa area urbana.

Per evitare assembramenti, almeno per il periodo ancora ritenuto necessario al fine della salvaguardia della sicurezza sanitaria e fino a nuove disposizioni, non può essere effettuata la musica dal vivo o con DJ all’interno dei pubblici esercizi, mentre è consentita all’interno degli stessi locali la musica di sottofondo in filodiffusione anche mediante utilizzo di apparecchi radiofonici, apparecchi audio, televisori e schermi.

