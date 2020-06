I soccorsi in aeroporto a Olbia.

Alcuni attimi concitati, ieri sera, nella zona imbarchi dell’aeroporto di Olbia. Una passeggera si è presentata ai controlli di sicurezza è ha accusato improvvisamente un malore.

In tempi come questi amplificati dall’allarme coronavirus, ovviamente, la preoccupazione in aeroporto è salita per alcuni momenti alle stelle. Sul posto è intervenuto il personale infermieristico, che ha visitato la passeggera e anche il 118 ha inviato un medico. Fortunatamente la donna stava bene e si era trattato solo di un malore.

