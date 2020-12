Nuovi aiuti a Tempio per le famiglie in difficoltà.

Nuovi aiuti in arrivo anche a Tempio per le persone e le famiglie in difficoltà. Il Governo infatti, ha erogato ai Comuni 400 milioni per la solidarietà alimentare.

Al Comune di Tempio è stata assegnata la somma di 106.242,57 euro da destinare all’acquisto di buoni spesa per generi alimentari, che potranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali cittadini che aderiranno all’iniziativa. Già da mercoledì, sarà pubblicato sul sito l‘avviso e il modulo per presentare la domanda di buoni spesa.

Anche il Comune è intervenuto con risorse proprie a sostegno delle famiglie in difficoltà e ha stanziato la somma di 50mila euro per l’acquisto di buoni spesa alimentari e di beni di prima necessità. Inoltre, come già è accaduto durante il lockdown della scorsa primavera, il Lions Club di Tempio, ha donato 100 buoni spesa da 20 euro ciascuno, per un valore di 2.000 euro, da distribuire ai cittadini in difficoltà attraverso i servizi sociali comunali, confermando così, la sua già dimostrata vicinanza e generosità verso chi è maggiormente colpito dagli effetti economici della pandemia.

Per quanti volessero contribuire a rafforzare la rete di solidarietà alimentare in Città, il Comune di Tempio ha attivato un conto corrente sul quale i cittadini potranno effettuare donazioni a favore delle famiglie più colpite.



Chi lo desidera può fare una donazione utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT16K0101585084000070728083

