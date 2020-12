Le parole del sindaco di Olbia.

Nonostante il numero dei casi di coronavirus a Olbia sia in discesa, secondo l’ultima comunicazione sono 210 persone positive, il sindaco Settimo Nizzi non abbassa la guardia.

“La curva del contagio permane in discesa e questo, se non può che confortarci, deve spingere tutti noi a mantenere alta la guardia e continuare a rispettare le prescrizioni con il massimo rigore, incluse quelle contenute nel nuovo Dpcm – commenta il primo cittadino – . Il Governo ha adottato una linea particolarmente dura per questo mese e per le prossime festività. Naturalmente sarebbe piaciuto a tutti noi passare un Natale più conviviale, ricongiungendoci con i nostri cari, anche quelli che vivono lontani da noi, ma in questo momento la priorità è uscire quanto prima dalla pandemia e proteggere noi stessi e le persone alle quali vogliamo bene”.

Il sindaco ha comunicato poi che non sono previste ordinanze maggiormente restrittive, ma raccomanda ai concittadini di rispettare rigorosamente le regole vigenti.

