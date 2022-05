Il Trenino Verde a Tempio.

Domenica prossima 29 maggio il Trenino Verde sarà il protagonista della IV “Giornata delle Ferrovie delle Meraviglie” una manifestazione volta al recupero del patrimonio ferroviario turistico e alla promozione della mobilità dolce per un turismo esperienziale e di qualità. Organizzata, in Sardegna, da AMODO in collaborazione con l’ARST, la manifestazione porterà anche nel Comune di Tempio Pausania un’esperienza sul meraviglioso mondo della ferrovia, offrendo un modo diverso per ammirare lungo le ferrovie e attraverso i finestrini del treno gli straordinari paesaggi naturali della Gallura e trascorrere una giornata ricca di eventi alla scoperta del patrimonio culturale e naturalistico del territorio.

È possibile prenotare un posto a bordo del trenino verde che percorrerà la tratta Tempio-Luras dalla piattaforma delle ferrovie italiane, nella sezione viaggi del sito. A Tempio i volontari dell’Associazione Ferrovie Ridotte Sarde guideranno i visitatori all’interno della stazione, alla scoperta di storie, arte e racconti inediti.

Sarà possibile salire sulla “Bauchiero”, storica carrozza in legno del 1913, per vivere le stesse emozioni dello scrittore David Herbert Lawrence. Visite guidate al centro cittadino e al Museo di arte ambientale “Organica” a Curadureddu (ai piedi del Limbara) sono previste per l’intera giornata.

Per informazioni, orari e prenotazioni chiamare l’infopoint del Comune di Tempio al numero 379 270 1862.