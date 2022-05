A Palau ci si potrà sposare in spiaggia, ecco le località approvate

Le spiagge dove è possibile sposarsi a Palau.

Palau dice sì ai matrimoni e unioni civili in spiaggia e definisce le aree dove è possibile celebrare il giorno più bello della propria vita.

Ci si potrà sposare in riva al mare, ma nei litorali più belli del Comune, come Porto Pollo, Porto Rafael, La Sciumara e Porto Mannu. La Giunta ha anche approvato le tariffe per celebrare i riti civili in spiaggia. Diversi comuni in Gallura hanno aperto la possibilità di pronunciare il sì in riva al mare, con il fine di creare una nuova domanda turistica.