Il Limbara nel progetto LIFE Streams.

Lunedì 30 Maggio, alle ore 16 nell’ambito del progetto LIFE Streams, Forestas invita tutti a partecipare ad un Workshop informativo presso la Palazzina Comando per presentare il progetto di recupero e la conservazione delle popolazioni di trota nativa mediterranea e coinvolgere tutti i portatori di interesse (in primis i pescatori locali) in alcune delle azioni previste, come la pesca selettiva e il controllo dei siti. Tra le aree interessate dal Progetto Life Stream c’è, infatti, anche il Limbara.

In Sardegna le aree Rete Natura 2000 interessate dal progetto includono anche il Monte Limbara; gli altri siti sono il Linas–Marganai, il Supramonte di Orgosolo-Oliena-Urzulei (Su Suercone).

Il nuovo workshop è programmato per lunedì 30 Maggio 2022, dalle 16 alle 19 presso l’ex Palazzina Comando in via delle Terme n.3 a Tempio Pausania, ed è organizzato allo scopo di presentare anche in questo territorio:

le azioni di tuela dell specie nativa;

il progetto ed il suo impatto sui portatori di interesse

il coinvolgimento dei pescatori sportivi nella azioni che riguardano la pesca selettiva

nella azioni che riguardano la il controllo dei siti e il contrasto ai ripopolamenti dei torrenti con specie alloctone (trota fario e iridea).