I maturandi a Tempio.

Da pochi giorni si sono conclusi gli esami di maturità 2020, svoltisi in un modo particolare, in un anno segnato dall’emergenza Covid. Si leggono ora i risultati della prova per i 238 candidati: tutti diplomati al liceo artistico De André e al Dettori, solo 6 i candidati che non hanno superato l’esame.

Sono 25 gli studenti che hanno raggiunto la votazione massima di 100 centesimi, 6 di questi, tutte ragazze del Dettori, si sono aggiudicate anche la lode: Francesca Gali per il classico, mentre nelle due classi dello scientifico sono Ester Ricciu, Carlotta Del Rio, Gaia Addis, Martina Careddu e Sara Depperu.

Gli altri 100 sono Gaia Loddo e Elena Elisa Podaru, sempre dello scientifico, Francesca Caputo al liceo delle scienze umane; Giada Arcamone, Marika Deligios, Denise Detotto, Chiara Luciano, Valeria Masala e Simona Pirisinu per il linguistico; Laura Desole, Andrea Grussu, Tomaso Panu e Lucia Premuselli al classico; Antonio Fine, Marta Giovanna Angela Manconi e Leonardo Pasella allo scientifico. Anche la AFM serale ha i suoi due cento: sono quelli di Giorgia Busonera e di Roberto Scano.

(Visited 30 times, 33 visits today)