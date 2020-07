Le boe a Cala Coticcio.

Dopo il caso del turista francese che aveva ormeggiato il proprio gommone sulla spiaggia, ieri l’ente Parco ha sistemato le boe che delimitano i 200 metri dalla riva. In questo modo, le barche potranno ormeggiarsi soltanto a 200 metri dalla riva, senza correre il rischio di rovinare una delle più belle spiagge dell’Arcipelago.

Il direttore dell’Ente Michele Zanelli ha affermato di aver dovuto attendere il via libera del Demanio e della Capitaneria, prima di poter procedere con la sistemazione delle cime e delle boe, che sono di proprietà dell’Ente. L’Ente avrebbe inoltrato l’istanza alle istituzioni tre mesi prima.

L’ultimo caso documentato di turista senza scrupoli risale al giorno precedente alla sistemazione delle boe, e rimane il dubbio che senza le immediate proteste dei cittadini e gli articoli giornalistici in merito, il via libera avrebbe tardato ulteriormente ad arrivare.

Le barche ormeggiate finalmente sulle boe

