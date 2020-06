Le impressioni degli studenti.

Oggi in tutta Italia sono iniziati gli esami di maturità, a conclusione di un anno scolastico segnato dell’emergenza coronavirus. Per questo motivo la maturità 2020 ha assunto tutto un’altra conformazione rispetto agli esami degli anni scorsi: niente scritti e solo un maxi-orale in cui i candidati entrano uno alla volta con un solo accompagnatore. Le tempistiche sono più o meno le stesse: cinque candidati ogni giorno, un’ora di colloquio ciascuno.

Al liceo Dettori di Tempio, uno dei 3 istituti cittadini, gli esami sono iniziati con il liceo classico, lo scientifico e una delle due sezioni di linguistico. Un cartello fuori illustra i quattro differenti ingressi utilizzati da commissioni e studenti e le norme da seguire, tra cui una sanificazione integrale e la sanificazione delle mani.

“L’esame prevede una prima fase in cui discutiamo l’elaborato da noi preparato, la seconda fase è l’analisi di un testo in italiano, poi viene estratto un documento, in genere una foto o un altro testo da cui partire per fare un discorso che colleghi più materie possibile – spiegano Beatrice, Miriam e Tomaso -. Le ultime due parti sono la relazione sull’alternanza scuola-lavoro e Cittadinanza e Costituzione”.

Mentre dentro i ragazzi si alternano di fronte alla commissione, fuori passano quelli che hanno già affrontato il colloquio e chi lo farà nei prossimi giorni, in un clima di domande, chiarimenti e rassicurazioni che però denota sempre quel qualcosa di diverso rispetto agli altri anni.

“Manca il clima di festa degli altri anni – osserva Alessandro – come la famosa notte prima degli esami o il viaggio della maturità”. La tensione tipica di quei momenti si fa è fatta comunque sentire, nonostante le rassicurazioni degli insegnanti e l’assenza degli scritti. Alla fine, però, per tutti è andata. “Pensavo che sarebbe stato più difficile, ma i professori sono stati comprensivi del momento”, conclude Alessandro.

