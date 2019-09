Nuovi loculi nell’area di ingresso del cimitero.

Si procede con il piano per il rinnovo del cimitero di Tempio. Con il nuovo piano saranno realizzati alcuni loculi nell’area di ingresso attualmente utilizzata come parcheggio, la cui destinazione d’uso effettiva era tuttavia già quella cimiteriale. I nuovi loculi, tra i 150 e i 200, si calcola siano necessari e sufficienti per i prossimi due anni.

Questo in previsione di un ulteriore ampliamento del cimitero a seguito di nuovi espropri da effettuarsi nei prossimi anni.

“Il numero dei parcheggi rimarrà invariato – tranquillizza l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Quarnienti -. Abbiamo predisposto l’impianto per l’illuminazione lungo la strada che costeggia il cimitero in direzione Santa Lucia così da tracciare le strisce per i parcheggi e recuperare i posti auto che si perderanno”

La creazione di nuovi parcheggi al di fuori del cimitero potrebbe risolvere il problema che spesso vive chi resiede e chi transita nella zona che si ritrova con le auto ferme ai margini della piazza e che restringono così la carreggiata.

