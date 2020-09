I candidati nella lista di Addis a Tempio.

Lo scorso 2 settembre ha ufficialmente mosso i primi passi Tempio Tradizione e Futuro, la lista con cui Giannetto Addis concorrerà alle prossime elezioni comunali del 23 e 24 ottobre. Una “lista civica e trasversale” come l’ha definita lo stesso Addis e che “accoglie candidati diversi per provenienza e capaci, per esperienza, di rappresentare anche il cambio generazionale sempre più atteso”.

“Sette donne, cinque delle quali alla prima esperienza politica e cinque volti nuovi fra i nove uomini“, mentre si ripropongono alla prova del voto tre assessori e tre consiglieri uscenti. Per il candidato sindaco i punti al centro del programma, ancora in definizione vanno “dalla sanità, a Rinaggiu, dalla viabilità alla cultura, dal turismo al sociale“.

I candidati fra gli assessori uscenti sono: Anna Paola Aisoni, ingegnere e insegnante, attualmente assessore a Urbanistica, Rigenerazione urbana, servizi sociali e turismo; Franco Marotto, medico in pensione e già titolare dell’assessorato a finanze, patrimonio e pubblica istruzione; Francesco Quargnenti, assessore uscente ai Lavori Pubblici e imprenditore. I consiglieri di nuovo al vaglio degli elettori sono Massimiliano Pirrigheddu, Sergio Pala e Monica Liguori, attualmente consigliera di minoranza.

Gli altri dieci componenti della lista sono volti nuovi della politica tempiese. Mariella Asara, ingegnere edile e insegnante di materie tecniche; Anna Paola Pischedda, scrittrice, alla prima esperienza in politica; Alessandra Magrini, candidata a rappresentare le frazioni di Bassacutena e San Pasquale; sempre dalla realtà delle frazioni, in questo caso quella di Nuchis arriva Marco Luca Careddu; dall’ambito imprenditoriale approdano alla politica anche Elizabeth Vargiu, titolare dell’hotel Pausania Inn nonché Presidente Territoriale Confcommercio di Tempio e Emanuele Scolafurru, giovane neo-imprenditore con un’attività aperta due anni fa; Paolo Cossu anche lui ingegnere ed insegnante; Francesco Tedde, libero professionista; completano la lista i giovanissimi Gabriele Muzzu e Greta Achenza, 21 anni ciascuno, entrambi studenti.

(Visited 37 times, 37 visits today)