Arrestato al ritorno a Torino dalla polizia.

In una settimana, a fine luglio, aveva commesso una serie di reati, tra truffe e rapine, ai danni di diversi esercenti di Torino. Poi se n’era partito per le vacanze, in nave, arrivando in Gallura e scappando alla cattura. Ma gli agenti della questura del capoluogo piemontese, dopo aver concluso le indagini, sono riusciti a rintracciarlo grazie ai social e lo hanno arrestato a Livorno appena tornato con la nave da Olbia.

Una serie di reati da far impallidire i criminali abituali, quelli commessi in una settimana da un 36enne a Torino. Tra i reati contestati ci sono una serie di truffe e rapine, ai danni di diversi esercenti. Durante la fuga dalle forze dell’ordine a Torino aveva provocato anche un rocambolesco incidente. Poi era partito per le vacanze in Gallura, ma al ritorno lo attendeva la polizia per arrestarlo.

