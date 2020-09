Golfo Aranci, l’allevamento di ostriche ostacola le rotte delle navi

La nota della Guardia costiera.

Continua la protesta sull’allevamento delle ostriche a Golfo Aranci, tra petizioni, ricorsi e con il sindaco del comune Mario Mulas in testa.

Ora si aggiunge un nuovo tassello che sicuramente complicherà l’insediamento di un’eventuale allevamento. Con una propria nota l’ufficio circondariale marittimo della Guardia Costiera di Golfo Aranci infatti ha comunicato di aver acquisito i tracciati delle rotte delle navi che fanno scalo e di ritenere che le stesse rotte siano in conflitto con l’area oggetto di concessione rappresentando quindi un pericolo alla sicurezza della navigazione.

“Questo, riteniamo, possa essere un elemento di cui gli uffici regionali dovranno necessariamente tenere conto e, conseguentemente, procedere al ritiro delle autorizzazioni per la realizzazione dell’allevamento. Abbiamo detto di essere contrari e ci batteremo in questo senso finchè non avremo soddisfazione e scongiuriamo questo folle progetto”, ha commentato il sindaco Mulas.

