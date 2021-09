Grave dopo un malore a Costa Paradiso.

È in gravi condizioni un giovane che questo pomeriggio, intorno alle 16:30, si è tuffato a Costa Paradiso, nella spiaggia di Li Cossi, nel comune di Trinità d’Agultu. Il 30enne, di origini straniere, stava nuotando quando improvvisamente, in seguito ad un malore in acqua, ha rischiato di annegare.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, che ha prestato i primi soccorsi e trasferito il ragazzo all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari. Le sue condizioni sono disperate.

