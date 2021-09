Spiagge piene in Gallura.

Una stagione che sembra destinata a proseguire, aiutata anche dalle condizioni atmoferiche ancora estive. Nonostante il maltempo dello scorso weekend, le spiagge della Gallura sono tornate piene come a luglio.

Da Santa Teresa a San Teodoro le spiagge sul bagnasciuga non c’è più posto per piazzare l’ombrellone e si lavora in pieno regime come ad agosto. “E’ sempre bello vedere così tanta gente anche oggi – dichiara Luca Quilichini, titolare del Mama Beach, sulla spiaggia della Playa di Olbia -, nemmeno nel 2019 c’era così tanta gente. Diciamo che, soprattutto, oggi non immaginavo di lavorare così tanto e siamo felici perché dopo tanto avevamo bisogno di prolungare la stagione”.

Sono migliaia le persone in arrivo al porto di Olbia. A confermare il trend ancora alto in Gallura è il sindaco Settimo Nizzi. “Le navi arrivano piene e arrivano piene. Siamo felici che la gente continua a scegliere la Sardegna come meta delle nostre vacanze e che tutte le persone lavorino – dichiara il primo cittadino -. Questo è accaduto quest’anno e speriamo accade ancora per qualche mesetto in modo che le famiglie possano cercare di cogliere più opportunità lavorative”.

Un inizio settimana di piena estate anche sugli altri lidi più frequentati della Gallura. I coloratissimi ombrelloni ieri hanno popolato anche la spiaggia della Cinta di San Teodoro, offrendo uno scenario tipico delle giornate di piena estate. La spiaggia ha cominciato a riempirsi già intorno alle 10 del mattino e tanti ancora sono i turisti settembrini a godersi l’ultimo colpo di coda dell’estate 2021. Un proseguo della stagione che non si vedeva da anni e molto lontano dalle previsioni poco rosee a inizio stagione. Partono e arrivano altri turisti, è la sorpresa del 2021 che nessuno si aspettava.

