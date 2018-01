L’A.S.P.O. comunica la scadenza per il pagamento della Tosap

Il 31 gennaio scade il termine.

A fine mese scade il pagamento dell’Imposta annuale di pubblicità e della Tassa annuale di occupazione del suolo pubblico (Tosap).

La tassa per l’occupazione del suolo pubblico, denominata Tosap, è la tassa dovuta quando un soggetto occupa un’area che appartiene al territorio di un ente locale.

La Tosap è quindi un tributo, a favore dei Comuni e delle Province, che colpisce le occupazioni di qualsiasi natura effettuate sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, ovvero appartenenti a privati, sui quali, però, risulti costituita, ai sensi di legge, servitù di pubblico passaggio.

Gli utenti che non hanno ancora ricevuto l’avviso possono recarsi presso l’Ufficio Tributi dell’Aspo, in via Indonesia n. 9 (Z.I. Sett.2) a Olbia, per ritirare copia del bollettino entro il termine utile per il pagamento del tributo.

Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: dal lunedì al venerdì ore 9-13 e il mercoledì 15-17.