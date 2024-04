“Olbia spring cup”, per tre giorni arriva l’invasione dei windsurf

Dal 26 al 28 aprile la “Olbia spring cup”, classe Windsurfer

Per tre giorni, fino a domenica, Olbia sarà invasa da tavole e vele colorate per la “Olbia spring cup“, classe windsurfer. Dopo l’enorme successo dei Campionati Italiani 2021 lo spettacolo della Classe Windsurfer ritorna ad Olbia con la “Olbia Spring Cup”. In programma dal 26 al 28 aprile nella splendida cornice della spiaggia “Lo Squalo” di Pittulongu.

La manifestazione è organizzata dal Circolo Nautico, con il sostegno del Comune di Olbia e della Federazione Italiana Vela. Col prezioso contributo degli sponsor e dei tanti Soci che stanno materialmente dando man forte per la migliore riuscita di questa manifestazione.

“Accolgo sempre con entusiasmo la programmazione di eventi che incentivano la pratica dello sport e allo stesso tempo promuovono e valorizzano il nostro territorio”. Così commenta l’assessora allo Sport, Elena Casu. “La nostra amministrazione punta tantissimo sulle sinergie con le associazioni sportive locali. In particolare, in questa occasione, ringrazio l’impegno del Circolo che ha permesso la realizzazione di questo bellissimo evento.”

Il Presidente Mario Peralda ha dichiarato “Gli sport acquatici e la cultura del mare sono nel DNA del nostro sodalizio. Queste sono iniziative capaci di generare valore su più fronti, caratteristiche colte con la consueta sensibilità dall’Amministrazione Comunale e dall’assessore Elena Casu, che ringraziamo. Un ringraziamento va anche alla Classe Windsurfer per il tramite del suo responsabile locale Giorgio Spano, per aver confermato la loro fiducia nella nostra capacità organizzativa affidandoci lo svolgimento di questa classica.”

I regatanti in gara, provenienti da diverse nazioni grazie alla formula “open” promettono di regalare un’esperienza emozionante per i tanti appassionati di questa classe e della vela in generale. Gli spettatori avranno infatti l’opportunità di vedere alcuni dei migliori campioni della Classe Windsurfer sfidarsi nel mare cristallino di Pittulongu, con l’incantevole isola di Tavolara sullo sfondo. La competizione FIV assegnata all’organizzazione del Circolo Nautico Olbia si svolgerà come detto presso il Villaggio Regate allestito per l’occasione a Pittulongu, nella spiaggia “Lo Squalo”.

Le prove in programma: venerdì 26 alle ore 14:30 avviso prima prova, sabato 27 ore 11:30 avviso prima prova, infine nell’ultima giornata domenica 28 ore 11:00 avviso prima prova e ore 16:00 premiazione.

