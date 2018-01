C’è anche Castelsardo tra i 19 borghi più belli d’Italia

Le località selezionate dal Mibact tra quelle più sorprendenti anche se poco conosciute.

C’è anche Castelsardo tra i borghi più belli d’Italia. O meglio, tra quelli che rappresentano “L’Italia che non ti aspetti”, località magari non molto conosciute e fuori dai grandi giri del turismo ma in grado di sorprenderei visitatori con i loro tesori naturali, storici, ed enogastronomici.

I borghi, 19 in tutto, sono stati selezionati dal Mibact, il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo. Le immagini delle 19 località verranno quindi utilizzate in una campagna promozionale ideata proprio dal Ministero per promuovere le bellezze del Paese. Lo stesso ministro Dario Franceschini aveva proclamato il 2017 “Anno dei Borghi d’Italia” allo scopo di valorizzarne il patrimonio artistico, culturale, naturale e umano, nell’ambito del Piano strategico del Turismo 2017-22.