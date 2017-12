L’allerta della Protezione civile regionale.

Pioggia, maestrale e mareggiate. Si prevedono due giorni di brutto tempo in Sardegna e in Gallura. Tanto che la Protezione civile regionale ha diramato l’allerta meteo. Il picco è previsto per oggi alle 18. Il vento di maestrale spazzerà le coste da questa sera e potrebbe causare rallentamenti alla navigazione. La pioggia proseguirà fino alle prime ore di domani mattina. Ma la situazione migliorerà già da domani.