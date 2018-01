Una grande festa ricca di appuntamenti.

Nel capannone di zona industriale di Olbia messo a disposizione dell’associazione Amici del Carnevale, i maestri carrascialai sono già all’opera. Giorno dopo giorno figure di carta pesta prendono forma, in attesa delle grandi sfilate di domenica 11 e martedì 13 febbraio. Come da tradizione ormai, quella del Carnevale sarà una grande festa ricca di appuntamenti che da giovedì grasso arriveranno fino alla pentolaccia. Feste e divertimento pensate per i bambini e gli adulti, un momento di divertimento e spensieratezza del primo grande evento dell’anno.

Si riconfermano così, oltre alle due grandi sfilate, il Gran Galà della Frittella, la partnership con il Centro Commerciale Gallura, la Geasar e L’associazione Cuochi di Gallura. Un carnevale ricco, quello organizzato dall’Associazione “Amici del Carnevale”, che fa sapere che c’è tempo fino al 5 febbraio per iscrivere i carri alle sfilate, e che per poter usufruire dello spazio a disposizione per la costruzione del carro è necessario prendere contatti attraverso la mail [email protected]

Attiva anche la pagina facebook “Carnevale Olbiese” per seguire gli organizzatori nella preparazione degli eventi e “spiare” la preparazione dei carri e, perché no, contattare i gruppi per aiutarli nella costruzione o proporsi come figuranti!