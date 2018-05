Un nuovo corso innovativo.

A Olbia arriva una nuova opportunità scolastica per i ragazzi residenti in Sardegna che terminano la terza media e vogliono scegliere come proseguire il proprio percorso formativo. È il progetto di istruzione e formazione professionale per ‘Operatore della ristorazione’ con durata triennale e sede nei laboratori ‘Eccelsa’ dell’Aeroporto internazionale di Olbia, gestito da Formatica Scarl in associazione con Cospes Salesiani Sardegna. Il corso è totalmente gratuito e nessun iscritto dovrà versare quote, nemmeno comprare materiali didattici che verranno forniti direttamente a lezione, come anche gli indumenti protettivi.

Questo è possibile in quanto si tratta di un progetto formativo triennale di istruzione e formazione professionale (Iefp) finanziato con contributi del Fondo sociale europeo 2014-2020 erogati dalla Regione Sardegna. Possono partecipare al bando i giovani dai 14 ai 17 anni di età non compiuti.

La scuola prevede un totale di 2970 ore di lezione in tre anni, di cui 390 di attività di stage nei ristoranti, e molte ore di pratica con laboratorio di pasticceria, di prodotti tipici sardi, alimenti senza glutine e altro ancora. Saranno programmate varie visite didattiche, inoltre nel corso delle lezioni i ragazzi verranno messi in grado di ottenere l’attestato Haccp. Il corso assolve all’obbligo di istruzione e fornisce al termine una qualifica professionale riconosciuta di livello EQF3.

Sicuramente innovativo e stimolante il metodo di apprendimento proposto: ogni alunno sarà infatti dotato di un tablet attraverso il quale usufruire di contenuti on-line e digitali: non sono previsti libri di testo. Sempre per quanto riguarda la didattica verranno utilizzati metodi di ‘gamification’, ovvero con elementi mutuati dal mondo dei giochi declinati sul piano dell’insegnamento.

A seguire i corsisti – 15 i posti a disposizione – ci saranno dei tutor che sosterranno i ragazzi sia a lezione, sia nelle problematiche extra scolastiche.

