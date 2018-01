Prestazioni sanitarie dai privati, cosa cambia quest’anno in Gallura

Definito il budget per da Ats per i primi quattro mesi del 2018.

L’Ats ha inviato stamane agli erogatori privati una nota di integrazione, ad una precedente del 9 gennaio 2018, per la definizione del budget per i primi quattro mesi del 2018, al fine di garantire le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie da parte delle strutture private accreditate ai cittadini.

Per il 2018 ci sarà una temporanea limitazione dell’utilizzo del tetto di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie.

In riferimento al periodo di proroga che va dal 1 gennaio 2018 al 30 aprile 2018 per l’acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera, di assistenza specialistica e di assistenza riabilitativa ci sarà una riduzione complessiva del 7%, rispetto al tetto globale assegnato alla struttura per l’anno 2017.

Mentre per l’acquisto di prestazioni di assistenza residenziale (RSA-CDI-Hospice), di assistenza termale, dipendenze patologiche, salute mentale, AIDS e patologie correlate la riduzione complessiva sarà del 1,5%, rispetto al tetto globale assegnato alla struttura per l’anno 2017.

L’Ats intende giungere, con ogni consentita urgenza, alla stipula dei contratti per l’anno 2018 nei primi mesi del corrente anno.