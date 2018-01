La Corte d’Assise di Sassari ha accolto le richieste dei difensori.

Tornano in libertà tre presunti terroristi sospettati di appartenere a una cellula di Al Qaeda. A disporne l’immediata scarcerazione è stata la Corte d’Assise di Sassari, che ha accolto le richieste dei difensori. I tre, due dei quali residenti a Olbia, sono sospettati di appartenere alla presunta cellula terroristica affiliata ad Al Qaeda, sgominata nell’aprile del 2015 da un’operazione della Dda di Cagliari e dalla Digos della questura di Sassari, per la quale è in corso il processo nell’aula bunker del carcere di Bancali.

I tre sarebbero pedine di secondo piano dell’organizzazione messa al tappeto dalle forze dell’ordine. Operazione che aveva portato all’arresto di undici presunti terroristi pachistani accusati di far parte della cellula sarda di Al Qaeda, tutti detenuti da quasi tre anni ormai nel carcere di Bancali. La presunta cellula terroristica avrebbe avuto come base proprio Olbia, e tra i suoi obiettivi ci sarebbe stata anche la progettazione di attentati terroristici in Pakistan.