Oggi il Cagliari vinceva lo scudetto: la rivincita dell’intera Sardegna

Il 12 aprile 1970 il Cagliari conquistava il suo primo e unico tricolore.

Una data che gli sportivi non dimenticano il 12 aprile 1970. Una giornata che tutti i tifosi del Cagliari portano nel cuore.

Una grande festa documentata da diverse immagini sul web. Quarantotto anni fà il Cagliari di Gigi Riva batte il Bari in casa 2-0: per la prima volta è campione d’Italia. Un ricordo che resta indelebile. Si materializzò così un’impresa storica: il primo scudetto del Cagliari.

La formazione titolare era la seguente: Albertosi, Martiradonna, Zignoli, Cera, Niccolai, Tomasini, Domenghini, Nenè, Gori, Greatti, Riva. L’allenatore era Manlio Scopigno

Quella indimenticabile vittoria sancì il riscatto di un’intero popolo in Italia. Il 12 aprile 1970 è ricordato nel capoluogo con un viale nei pressi del Lungomare, intitolato nel 2015 ai “Campioni d’Italia 1970”. Ancora adesso il Cagliari è la città più piccola nella quale sia mai stato vinto uno scudetto. Ogni anno anche il sito web del Cagliari Calcio ricorda quell’immensa vittoria con un post pubblicato su Facebook pochi minuti dopo la mezzanotte. Il Cagliari resta il punto più alto nella storia del calcio dell’isola.

