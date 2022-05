AAAA Arte All’Aperto Adesso.

Vedere e vivere il momento in cui un’opera nasce e come nasce: è questo lo spirito che anima “AAAA Arte All’Aperto Adesso ad Aggius”. L’evento di Arte Contemporanea organizzato dal Museo AAAperto della città del nord della Sardegna nel corso del quale da oggi al 3 giugno artisti e street artist lavoreranno lungo le vie e le piazzette di Aggius.

A promuovere il progetto l’Associazione Culturale Museo di Aggius onlus che ha allestito e cura le diverse sedi del Museo di Aggius (MEOC, Museo del Banditismo e AAAperto ) e ne progetta, organizza e cura anche le attività. AAAperto, continua il suo percorso che lo vede come Museo che racconta gli ultimi cinquant’anni dell’arte contemporanea in Sardegna vista attraverso l’esperienza che ogni artista ha vissuto in questo paese. Un percorso nel quale molti artisti di fama nazionale ed anche internazionale sono stati chiamati a creare le loro opere.

La sera del 1 giugno alle 18 alla Colti di lu Mulinu di Aggius ci sarà la presentazione di AAAA con la presenza del Sindaco Nicola Muzzu, dell’Assessore alla cultura Andrea Muzzeddu, della storica e critica d’arte Francesca Iurato e della presidente dell’Associazione Maria Teresa Mura.

Il progetto.

“Con il Museo AAAperto e questo evento – dichiara la fondatrice e presidente dell’Associazione Culturale Museo di Aggius Maria Teresa Mura – vogliamo rendere Aggius un paese, un borgo dove si produce arte in maniera viva e dinamica e si creano nuove occasioni di dialogo e scambio tra gli abitanti, gli artisti e i visitatori con l’obiettivo che venga restituita anche una visuale del borgo mediata dall’arte che sia ricca di stupore“.

“Saranno realizzate opere di Street art che al momento rappresenta il movimento più interessante e vigoroso e ancora nuovo dell’arte contemporanea e la Sardegna sta esprimendo in questi anni diversi artisti riconosciuti a livello internazionale e alcuni di loro saranno presenti in questi giorni”.

“Il nostro progetto prevede la partecipazione di Ciredz che lavorerà ad una opera pittorica ed una scultorea utilizzando scarti di cava, e anche Andrea Casciu e Basik che si dedicheranno ad opere pittoriche su pareti del borgo. Parteciperanno come ci sembra giusto artisti locali interessanti come Andrea Sanna e lo scultore Paride Tola. Simona Tavassi lavorerà invece sulle ante metalliche di garages“.

“Il nostro proposito e quello degli artisti è quello di fare ad Aggius un intervento mirato e specifico per il luogo inserendo le opere nel contesto del Museo AAAperto proprio sulle pareti del percorso museale che nel nostro caso è il centro storico”.

“Vogliamo far sì – conclude Mura – che i visitatori possano ammirare queste opere incontrandole man mano lungo il percorso espositivo che si snoda nel centro storico, che possano apprezzarle anche con l’ausilio delle didascalie poste vicine ad ogni opera. Il nostro impegno è quello di apporre ai nostri muri opere d’arte, non decori che col tempo perdono ogni loro significato. Il nostro obiettivo non è trasformare il nostro paese in un luogo con tanti murales, tanti dipinti, tanti decori ma di arricchirlo di arte. Vorremmo dare il nostro contributo al racconto dell’Arte contemporanea in Sardegna negli ultimi cinquant’anni vista attraverso l’interessante e partecipata esperienza che gli artisti fanno nell’accogliente paese di Aggius. Le opere hanno dato luogo a mostre ed Eventi al MEOC , al centro storico e in luoghi pubblici e molte di esse sono rimaste a testimoniare il rapporto, le connessioni e le interazioni degli artisti col nostro paese. È nato così il Museo AAAperto che anno dopo anno prende sempre più forma e si arricchisce.”