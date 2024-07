A Golfo Aranci torna il carnevale estivo tempiese: 5 carri e centinaia di figuranti

Il carnevale estivo a Golfo Aranci si terrà il 10 agosto.

A Golfo Aranci torna in scena il carnevale estivo di Tempio. Questa mattina nella sala consiliare di Golfo Aranci è stato presentato “Lu Carrasciali Timpiesu in Tour a Golfo Aranci “. L’appuntamento estivo è fissato: 10 agosto ore 21 sul lungomare e in Piazza Cossiga, dove sfileranno cinque carri allegorici, impegnati nel lungo corteo nel centro storico e sul lungomare di Golfo Aranci.

Accoglieranno i carri centinaia di figuranti che si esibiranno mantenendo alto il ritmo del corteo e valorizzando ulteriormente il valore artistico dei giganteschi lavori in cartapesta. Il carnevale, dunque, diventa un appuntamento estivo imperdibile.

Si ripete la felice comunione d’intenti fra i due comuni galluresi: Gianni Addis, sindaco di Tempio e Giuseppe Fasolino, sindaco di Golfo Aranci, si sono ritrovati complici nella realizzazione complessa di un evento capace di coinvolgere il pubblico delle grandi occasioni.

L’ organizzazione della trasferta fa capo alla Pro Loco di Tempio, guidata dall’esperto Tonino Pirrigheddu, artefice fra il 2014 e il 2015 di due fortunate edizioni in Tour dell’evento carnascialesco. “ Sarà una bellissima giornata”, ha detto, “ I tempi sono ristretti ma riusciremo nell’impresa. I nostri carri sono enormi e trasportarli non è facile, ma grazie a dei professionisti, riusciremo a realizzare una sfilata di qualità. “

”Siamo molto contenti di riportare lu Carasciali Timpiesu a Golfo Aranci,dopo le due edizioni precedenti ; lo abbiamo voluto perché, già all’epoca, fu uno degli eventi più riusciti – ha detto in apertura il sindaco di Golfo Aranci– .Abbiamo fatto degli sforzi per realizzare tutto in tempi brevi, e non è stato facile! Il lavoro fatto darà la possibilità di una stagione più lunga , in modo che più persone possano usufruirne “.

D’accordo con il primo cittadino anche l’Assessore Manuel Derosas (Portualità, Nautica, Pesca, Commercio e Attività Produttive), :“Queste sono opportunità che l’amministrazione deve creare per l’economia del proprio paese”. “Concordi anche Giuseppe Langella,Vice Sindaco e assessore al turismo, programmazione e bilancio e Cristina Pedevilla consigliere con delega allo Spettacolo.

