Aggius celebra l’estate con “Martedì nel Borgo” in sette serate

Il “Martedì nel Borgo” ad Aggius.

L’estate di Aggius torna ad animarsi con uno degli appuntamenti più attesi del territorio. Dal 14 luglio al 25 agosto il suggestivo centro storico del borgo ospiterà una nuova edizione di “Martedì nel Borgo”, la rassegna estiva promossa dalla Pro Loco di Aggius, con il sostegno del Comune di Aggius e della Regione Autonoma della Sardegna.

Sette serate accompagneranno residenti e visitatori in un viaggio tra letteratura, musica, teatro, folklore, artigianato ed enogastronomia, trasformando le vie del paese in un grande palcoscenico all’aperto. Cuore della manifestazione sarà il tradizionale mercatino serale, che porterà tra le piazze e i vicoli del borgo espositori, artigiani, hobbisti e produttori locali, offrendo l’occasione di conoscere le eccellenze del territorio tra degustazioni, spettacoli e momenti di incontro.

L’edizione 2026 punta inoltre a rafforzare il dialogo con alcune delle più importanti realtà culturali dell’Isola grazie alla collaborazione con festival e associazioni che arricchiranno il cartellone con ospiti di rilievo e produzioni artistiche originali.

Ad inaugurare la rassegna, martedì 14 luglio, saranno la letteratura e la musica. Alle 19, in piazza M. Andrea Tortu, lo scrittore Francesco Abate presenterà il suo ultimo romanzo Gli Indegni. La serata proseguirà in piazza Santa Vittoria con il concerto di Moses Concas e Matteo Muscas, appuntamento realizzato in collaborazione con il Tempio Faber Festival, che unirà sonorità contemporanee, improvvisazione e ricerca musicale. Il pubblico potrà inoltre assistere alla preparazione e degustare i tradizionali gnocchi e ravioli dolci galluresi.

Il 21 luglio spazio alla narrativa con Flavio Soriga e Matteo Leone, protagonisti dell’incontro “Ballate di guardie e ladri. Breve storia del giallo sardo anni zero”, organizzato insieme a Ligghjendi, in un dialogo dedicato alla letteratura noir e alla produzione editoriale sarda contemporanea.

La serata del 28 luglio renderà omaggio a Grazia Deledda attraverso il concerto letterario “Donne da Nobel”, interpretato da Neria De Giovanni ed Elisa Ceravola. A seguire si svolgerà la XXVII Gran Festa d’Estate, accompagnata dalla degustazione della tradizionale zuppa gallurese, preparata dal Comitato della Festa Patronale, e dai laboratori di canto a tasgia, una delle espressioni più autentiche della tradizione musicale gallurese.

Il 4 agosto Aggius ospiterà il Silent Sardinia Festival, con laboratori musicali e la coinvolgente Silent Disco Night, un’esperienza capace di unire musica e divertimento in una formula originale. Non mancheranno le specialità gastronomiche proposte dai Volontari Soccorso Aggius e le celebri frittelle lunghe, preparate dal maestro Paolo Sanna.

L’11 agosto sarà protagonista Bookolica, che porterà in scena lo spettacolo “Romeo non sa cosa dire”, interpretato da Fulvio Accogli, Sara Giannelli e Lorenzo Fadda. Il programma sarà completato dalle degustazioni tipiche, dall’esibizione del Mini Folk di Tempio Pausania e dalla partecipazione delle maschere tradizionali S’Ainu Orriadore di Scano di Montiferro.

Le tradizioni popolari della Sardegna saranno invece al centro della serata del 18 agosto, con la presenza delle maschere Sos Tumbarinos di Gavoi e Sos Tintinnatos di Siniscola, insieme al gruppo folk di Osilo, protagonisti di una serata dedicata alla valorizzazione del patrimonio identitario dell’Isola.

La rassegna si concluderà martedì 25 agosto con la tradizionale “Grigliata sotto le stelle”, seguita dallo spettacolo pirotecnico al Parco Alvinu e dallo spettacolo “On Air” de Le Radiose, realizzato in collaborazione con il Festival Girovagando, per un finale all’insegna della musica e dell’intrattenimento.

Con un programma ricco e trasversale, capace di intrecciare cultura, spettacolo, tradizioni, artigianato e sapori locali, “Martedì nel Borgo” si conferma anche quest’anno uno degli appuntamenti di punta dell’estate gallurese. Un’iniziativa che valorizza il centro storico di Aggius e mette in rete associazioni, festival, istituzioni e operatori del territorio, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica nel cuore di uno dei Borghi più belli della Sardegna.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui