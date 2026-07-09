Meteo Olbia 10 luglio, sole e caldo su tutta la Gallura

Le previsioni meteo per venerdì 10 luglio a Olbia e Gallura

Secondo le previsioni meteo per venerdì 10 luglio a Olbia e in Gallura prosegue il dominio dell’alta pressione, con una giornata stabile e soleggiata su tutto il nord-est della Sardegna. Il meteo a Olbia sarà caratterizzato da cielo sereno o poco nuvoloso e dall’assenza di precipitazioni. Anche il bollettino della Protezione civile regionale non segnala particolari criticità, evidenziando però temperature massime localmente elevate nelle zone interne della Gallura, dove il caldo sarà più marcato rispetto alle località costiere.

Caldo estivo e turismo verso il weekend

Le temperature minime saranno comprese tra 22 e 24 gradi, mentre le massime raggiungeranno i 33-35 gradi, con valori più elevati nell’entroterra. Sulla costa le brezze marine contribuiranno a rendere il clima più gradevole, favorendo una giornata ideale per chi sceglierà il mare. I venti resteranno deboli e non sono previsti fenomeni meteorologici di rilievo.

L’avvicinarsi del fine settimana porterà un ulteriore aumento delle presenze turistiche in tutta la Gallura. Le spiagge di Cala Brandinchi, Lu Impostu, Rena Bianca, Capriccioli, La Marinedda, Isola Rossa e l’arcipelago di La Maddalena saranno tra le destinazioni più frequentate da vacanzieri e residenti. Il mare sarà generalmente poco mosso e le condizioni saranno favorevoli anche per escursioni in barca e attività nautiche. Il meteo a Olbia conferma quindi una giornata tipicamente estiva, con sole prevalente e caldo in aumento soprattutto nelle zone interne, mentre lungo il litorale il clima resterà più piacevole grazie all’influenza del mare.

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