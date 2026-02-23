Doveva prendere il traghetto, ma si perde nelle campagne di Aggius, salvato

Un anziano si è perso nelle campagne di Aggius.

Paura per un anziano che si è perso nelle campagne di Aggius. Squadra operativa del distaccamento di Valledoria, è intervenuta ieri, intorno alle ore 18.50, nelle campagne tra il comune di Aggius e quello di Trinità D’Agultu, specificatamente in zona San Pietro di Ruda, per soccorso persona.

La persona in questione era un cittadino di circa 80 anni, proveniente da Santa Teresa di Gallura che, nel tentativo di raggiungere Porto Torres per imbarcarsi, si è smarrito all’interno del territorio. La squadra è riuscita a localizzare la persona intorno alle ore 20.30; la stessa era in buone condizioni di salute ed è quindi stata accompagnata dalla squadra sulla via principale

