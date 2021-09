L’attività dei carabinieri di Aggius.

Ad Aggius, i carabinieri di Tempio e quella della locale stazione hanno tratto in arresto un 25enne del posto e denunciato la moglie. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i coniugi sono controllati a bordo della propria auto insieme ad un altro uomo e a seguito della perquisizione personale e veicolare il conducente è stato trovato in possesso di una dose di cocaina di circa 1,7 grammi ed una dose di marijuana del peso di circa 0,3 grammi; mentre il terzo passeggero è stato trovato in possesso di una dose di cocaina di circa 1,7 grammi ed una dose di marijuana di circa 2,8 grammi. Quest’ultimo è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore.

La successiva perquisizione domiciliare a casa dei coniugi, ha permesso di sequestrare a loro carico ulteriori 99,3 grammi di marijuana, 32,06 grammi di cocaina, 32,68 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 3.245 euro suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuto provento di attività illecita. Pertanto, a carico del marito sono scattate le manette ed è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre per la moglie una denuncia in stato di libertà.

(Visited 1.063 times, 1.063 visits today)