Il nuovo priore ad Aggius.

È Nicolino Maciocco il nuovo priore della confraternita del Santo Rosario di Aggius. A nominarlo è stato il vescovo della diocesi di Tempio-Ampurias, monsignor Sebastiano Sanguinetti.

Le elezioni per il rinnovo delle cariche si erano tenute lo scorso fine novembre e poi ufficializzate dal vescovo. Il priore Maciocco, che succede a Michele Galetto, sarà coadiuvato dal vice priore Andrea Bianco, dai consiglieri Gian Mario Pirredda, Gino Brundu e Roberto Lutzu. Il priore e il direttivo resteranno in carica per 3 anni.

