Torna Salude&Trigu, Gallura protagonista di eventi fino a novembre

Torna il network di eventi Salude & Trigu con appuntamenti in Gallura.

Anche nel 2026 torna Salude & Trigu, il network di eventi promosso dalla Camera di commercio di Sassari che punta a valorizzare cultura, tradizioni e turismo nel nord della Sardegna. L’iniziativa, giunta all’ottava edizione, conferma numeri importanti con circa 100 eventi e quasi 300 giornate di appuntamenti distribuiti tra aprile e novembre.

Il progetto.

Il progetto, presentato oggi, 12 marzo alla Camera di Commercio di Olbia, coinvolge gran parte del territorio provinciale: 77 comuni su 92 prenderanno parte alla rete, con una presenza significativa anche nella Gallura, dove 23 amministrazioni sono coinvolte. Proprio dall’area gallurese sono arrivate 35 candidature, delle quali 25 sono state ammesse alla rete per il 2026.

Gli eventi spaziano tra musica, folklore, tradizioni popolari ed enogastronomia, con l’obiettivo di promuovere un turismo esperienziale autentico e distribuire i flussi turistici anche nei mesi di primavera e autunno. Non a caso oltre il 70% degli appuntamenti sarà organizzato nei periodi di bassa e media stagione.

Milioni di euro in finanziamenti.

A sostegno delle iniziative è prevista una dotazione finanziaria complessiva superiore al milione di euro. Gli organizzatori degli eventi selezionati potranno beneficiare di voucher fino a 18mila euro per coprire parte delle spese. Il calendario partirà nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, con il primo appuntamento in programma ad Aggius, dando il via a una stagione di eventi diffusi in tutto il nord dell’isola.

