Incidente sulla strada per Olbia, cosa è successo. Feriti in ospedale

Incidente sulla strada statale tra Olbia e Arzachena.

Un incidente semi-frontale tra due auto si è verificato nella tarda mattinata di oggi sulla strada che collega Olbia ad Arzachena. Per cause ancora da accertare, i due veicoli hanno impattato pesantemente, rendendo necessario l’intervento immediato dei vigili del fuoco del distaccamento di Olbia. Gli operatori hanno lavorato per estrarre in sicurezza gli occupanti dalle lamiere, collaborando strettamente con il personale sanitario.

Le condizioni dei feriti.

Il bilancio è di tre persone rimaste ferite. Dopo essere state stabilizzate sul luogo del sinistro, sono state trasportate d’urgenza dalle ambulanze del 118 all’ospedale di Olbia per ricevere le cure necessarie e sottoporti ad ulteriori accertamenti.

Disagi in strada.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per effettuare i rilievi di rito e gestire il flusso veicolare. Si registrano tuttora forti rallentamenti e disagi in direzione Arzachena: la carreggiata è parzialmente occupata dai mezzi di soccorso e dai detriti in fase di rimozione.

