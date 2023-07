Attimi di grande preoccupazione ad Aglientu.

Grande preoccupazione ad Aglientu in seguito di un episodio in cui un ragazzo ha manifestato una reazione violenta e fuori controllo. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’uomo coinvolto nella vicenda soffrirebbe di problemi correlati all’abuso di droga.

La situazione ha preso una svolta ancora più pericolosa quando l’uomo si è inflitto delle ferite utilizzando la lama di un coltello da cucina. Poi, in stato confusionale, si è diretto verso le strade del paese, generando pericolo per sé stesso e per gli abitanti. Successivamente, il ragazzo si è introdotto all’interno di un’abitazione attraverso una finestra, causando ulteriori momenti di terrore.

All’interno della casa, l’uomo ha minacciato e aggredito una donna presente. Quest’ultima ha cercato disperatamente di mettersi in salvo. Purtroppo, è stata raggiunta da un fendente, ma l’aggressione non ha provocato ferite gravi.

Le forze dell’ordine sono intervenute per porre fine alla situazione di pericolo, riuscendo a bloccare il giovane prima che potesse compiere azioni ancora più dannose. Dopo un momento di grande tensione, l’uomo è stato fermato mentre cercava di lanciarsi dal tetto di un edificio. Attualmente, egli è ricoverato in ospedale, dove sta ricevendo le cure necessarie. I militari hanno segnalato l’accaduto alla Procura, affinché siano intraprese le opportune azioni legali in merito all’episodio. La notizia è stata anticipata dal quotidiano L’Unione Sarda.

