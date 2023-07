Violento incidente sulla strada per Porto Cervo, 3 feriti

Il grave incidente sulla strada per Porto Cervo.

Intorno alle 3:30, lungo la strada provinciale 59, poco prima del bivio di Porto Cervo, si è verificato un grave incidente stradale. Un’auto, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo e ha deviato dalla strada principale, sbandando per un centinaio di metri e finendo tra la densa vegetazione circostante. Durante il percorso, l’auto si è ribaltata più volte.

Nell’incidente sono rimaste ferite 3 persone, compreso il conducente e due passeggeri. La ragazza che occupava i sedili posteriori ha riportato le ferite più gravi, tra cui un trauma toracico che richiedeva immediata attenzione medica. Tutti e tre i feriti sono stati prontamente soccorsi e trasportati all’ospedale di Olbia, grazie all’intervento delle ambulanze del servizio di emergenza sanitaria 118.

L’incidente ha richiamato sul posto una squadra di vigili del fuoco di Arzachena, che si sono occupati di gestire la situazione e prevenire eventuali pericoli aggiuntivi. La polizia stradale, responsabile della sicurezza e del controllo del traffico sull’arteria stradale, ha preso parte all’incidente per indagare sulle cause dell’uscita di strada e raccogliere tutte le informazioni necessarie per stabilire la dinamica dell’accaduto.

