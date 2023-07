I laboratori estivi di terra cruda a Palau.

L’associazione culturale no-profit De Rebus Sardois ha annunciato con entusiasmo l’organizzazione di una serie di laboratori estivi incentrati sulle antiche pratiche rurali dell’isola. Questi eventi si terranno nel comune di Palau, presso la Tenuta Petra Bianca, un’azienda agricola biologica immersa nella natura. Il programma dei workshop prevede l’esplorazione delle tecniche costruttive, decorative e gastronomiche tradizionali del mondo agricolo locale, offrendo un’esperienza unica per gli appassionati di arte, architettura e cultura sarda.

Il primo evento di questa serie sarà dedicato alla terra cruda, un materiale naturale ed ecologicamente sostenibile che da sempre è stato utilizzato dall’uomo per la costruzione di edifici. In particolare, il corso si concentrerà sulle tecniche di lavorazione della stessa terra cruda, nota anche come làdiri, una pratica diffusa nel sud Sardegna per la costruzione delle tradizionali case rurali. Il laboratorio si svolgerà domenica 23 luglio 2023 presso la Tenuta Petra Bianca, situata nell’isola dei Gabbiani, a Palau. L’evento avrà inizio alle ore 11 e si concluderà alle 18, offrendo un’intera giornata di apprendimento e scoperta.

A guidare il laboratorio sarà l’architetto e artista di grande talento, Isabella Breda. Grazie alla sua esperienza e alla sua passione per l’architettura tradizionale sarda, Isabella condurrà i partecipanti in un viaggio affascinante nel mondo della terra cruda. Durante il corso, verranno illustrate le tecniche di preparazione e lavorazione, nonché le modalità di utilizzo di questo materiale per la costruzione di edifici resistenti e suggestivi.

L’associazione De Rebus Sardois si impegna a promuovere e preservare il patrimonio culturale dell’isola, offrendo agli appassionati di arte e architettura l’opportunità di esplorare le radici storiche della Sardegna attraverso attività coinvolgenti e informative come questi laboratori estivi. Non resta che segnare in agenda questa data speciale e partecipare a un’esperienza indimenticabile.

