Le visite gratuite alle donne di Alà dei Sardi.

Alà dei Sardi aderisce al progetto “Mater & Komen – 8 mesi in rosa”, che vede rinnovata la collaborazione tra il Mater Olbia Hospital e Komen Italia, per offrire visite cliniche ed esami diagnostici gratuiti per i tumori del seno (mammografie, ecografie e visite senologiche). L’iniziativa coinvolgerà il 27 maggio prossimo al Mater 40 donne del paese per effettuare differenti esami in base all’età.

Saranno 20 le visite senologiche per giovani donne di età inferiore ai 30 anni o donne che necessitano di consulenza enologica o con rischio oncologico familiare; 10 le ecografie mammarie per donne di età compresa tra i 30 e i 40 anni, che non abbiano effettuato eco-mammaria negli ultimi 12 mesi; per le donne tra i 40 e 49 anni saranno 10 le mammografie rivolte a chi non abbia effettuato le visite negli ultimi 12 mesi.

Per prenotare è necessario inviare un’e-mail all’indirizzo assculturaala@gmail.com indicando i seguenti dati: Nome e cognome, tipologia di visita, data di nascita, codice fiscale e comune/indirizzo di residenza, numero del telefono ed email. Saranno prese in carico le prenotazioni in ordine temporale di arrivo.Le richieste dovranno pervenire entro il 18 maggio. Successivamente verrà comunicato orario della visita che si svolgerà presso il Mater Olbia il 27 maggio 2022.