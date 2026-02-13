Lavori al potabilizzatore, Arzachena resta senza acqua

Abbanoa ha pianificato i lavori all’impianto che porta l’acqua ad Arzachena.

Si prospetta una giornata di disagi per i residenti di Arzachena e delle sue frazioni, i quali resteranno senza acqua. Per la giornata di mercoledì 18 febbraio 2026, la società Abbanoa ha infatti pianificato un massiccio intervento di manutenzione straordinaria presso il potabilizzatore situato in località Agnata, un’operazione che comporterà il fermo totale della struttura.

Secondo quanto reso noto dal gestore unico del servizio idrico integrato, si tratta di interventi tecnici di rilevante entità, giudicati ormai non più differibili. La natura dei lavori impone lo spegnimento completo dei macchinari e la conseguente interruzione del ciclo di potabilizzazione. Questo si tradurrà, inevitabilmente, nello stop all’erogazione del flusso idrico verso le reti cittadine.

Il cronoprogramma dei lavori prevede l’inizio delle attività alle ore 8 del mattino, con una conclusione del cantiere stimata per le 19. Tuttavia, l’interruzione del servizio non si limiterà alla sola durata degli interventi: la normale distribuzione nelle case e nelle attività commerciali riprenderà gradualmente, con il pieno regime previsto intorno alle 23, salvo complicazioni tecniche in corso d’opera.

Non sono esclusi fenomeni transitori di torbidità dell’acqua al momento della ripresa dell’erogazione, una conseguenza tipica dello svuotamento e del successivo riempimento delle condotte. In questi casi, il consiglio è quello di lasciar scorrere l’acqua per qualche minuto prima dell’utilizzo.

Per monitorare l’andamento dei lavori e ricevere aggiornamenti in tempo reale, i cittadini di Arzachena possono consultare il portale istituzionale di Abbanoa. È inoltre possibile segnalare eventuali guasti o situazioni di particolare emergenza contattando il numero verde dedicato all’assistenza clienti (800 022 040).

