Anziano disperso a Olbia: era in ospedale dopo un malore sul traghetto

Giovanni Moscatelli non si trova.

Ore di ansia per Giovanni Moscatelli, che si trova disperso a Olbia da ieri pomeriggio. L’anziano, di 88 anni, si trovava in ospedale e si è allontanato in stato confusionale. L’uomo risulta scomparso da ieri pomeriggio, 12 febbraio.

Il signor Moscatelli, residente a Viterbo, era salito su un traghetto per raggiungere il porto di Olbia. Durante il viaggio si è sentito male ed è stato ricoverato all’ospedale Giovanni Paolo II, ma si è allontanato dalla struttura intorno alle 15.05. L’uomo era arrivato in pronto soccorso intorno alle 12 del pomeriggio. Diversi gli annunci in rete. ”Dovrebbe indossare una maglietta bianca e pantaloni chiari. Non ha nè soldi nè documenti con sè. Chiunque lo vedesse, è pregato di contattare con urgenza il Commissariato di Polizia di Olbia oppure la Prefertura di Sassari. Con preghiera di diffusione”, scrive la famiglia disperata sui social.

