Attirato sui social per un massaggio viene rapinato del Rolex a Olbia

Vittima di rapina dopo un massaggio a Olbia.

Attirato da un annuncio online per un massaggio un uomo è rimasto vittima di un incredibile rapina a Olbia. Nell’estate del 2024 è stato picchiato e derubato del suo rolex da una coppia che lo aveva invitato nel loro appartamento. La vittima, dopo essersi sdraiata sul lettino, è stata sorpresa alle spalle dal complice della donna e picchiato per poi sfilargli dal polso un Rolex del valore di 20mila euro e denaro contante.

Il malcapitato nell’aggressione aveva riportato gravi ferite ed è scattata la denuncia conclusasi con l’arresto di due sudamericani, che però non sono residenti a Olbia. Dagli accertamenti è emerso che utilizzavano i falsi annunci come esca per attirare e rapinare diversi imprenditori della zona, molti dei quali avrebbero però rinunciato alla denuncia per paura di ritorsioni e di essere giudicati. Recentemente, la coppia è stata rinviata a giudizio con l’accusa di rapina. Il dibattimento si aprirà il 25 febbraio, con l’imprenditore che si è costituito parte civile.

