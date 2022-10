Arzachena sulla cultura e sull’Accademia d’arte

Da ora in avanti le tariffe per gli allievi dell’Accademia d’arte di Arzachena saranno rapportate all’Isee. Il Comune ha pubblicato il bando per l’affidamento della nuova gestione rivolto a operatori privati e associazioni culturali per rilanciare la struttura. L’ente ha anche determinato le nuove tariffe per chi fequenterà i corsi di pittura, musica, teatro e danza.

“Parte il nuovo bando per rilanciare l’Accademia arte Arzachena. Un progetto di formazione in ambito culturale che, nel corso degli anni, si è rivelato una preziosa risorsa. Nonché fattore di crescita e di sviluppo per la nostra comunità – afferma Valentina Geromino, delegata alla Cultura -. L’amministrazione comunale continua a credere e a sostenere questa importante realtà. Mira a promuovere la conoscenza e la pratica di molteplici discipline artistiche e a sviluppare la creatività in tutte le sue forme”.

“Alcune novità di questo bando riguardano l’introduzione di nuove tariffe secondo Isee per garantire ed ampliare al massimo l’accessibilità ai vari corsi da parte di giovani e adulti – spiega -. Con questo nuovo bando vogliamo attualizzare anche la proposta formativa, introducendo seminari e workshop in linea con le tendenze più contemporanee al fine di essere sempre più attrattivi e inclusivi. Altri criteri richiesti dall’avviso pubblico riguardano il miglioramento dei rapporti con gli utenti grazie alla gestione unica del coordinamento e della segreteria, oltre all’eventuale proposta di nuovi spazi per allestire le attività”.

Sul sito www.comunearzachena.it è pubblicato il bando contenente i dettagli per la partecipazione. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al 31 ottobre 2022.