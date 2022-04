L’iniziativa ad Arzachena.

Un commovente messaggio di pace per l’Ucraina. Gli insegnanti e alunni dell’Accademia Arte Arzachena, con gli adolescenti del progetto “Come me nessuno mai” hanno, attraverso il linguaggio universale dell’arte, dedicato un pensiero per la popolazione colpita dalla guerra.

Performance teatrali, musicali e di street art hanno coinvolto i ragazzi per questa iniziativa di solidarietà e girato un video della campagna, che contiene tutti i messaggi degli studenti e insegnanti di Arzachena. L’iniziativa è aperta a tutti quelli che vogliono condividere un messaggio, che possono con un pennarello lasciare un segno nel portone di via Garibaldi, 44.