Ad Arzachena si potranno segnalare e monitorare i disservizi direttamente online.

Ad Arzachena Comune e cittadini sempre più connessi con l’implementazione dei servizi on line. Da oggi è attiva anche la piattaforma Li.PAD per la segnalazione dei disservizi sulla rete comunale di illuminazione pubblica. E’ un’iniziativa voluta dall’Amministrazione e inclusa nel nuovo appalto affidato dall’ufficio Manutenzioni alla ditta Enrico Mura per garantire maggiore efficienza ed efficacia nei rapporti tra Comune e cittadino e tra Comune e impresa nella risoluzione delle problematiche relative all’impianto su tutto il territorio, centro urbano e borghi.

“Dal link disponibile sul sito del Comune di Arzachena il cittadino accede con semplicità alla mappa interattiva in cui individua la via e il palo dove si è verificato il guasto da segnalare – spiega Fabio Fresi, assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni -. E’ un metodo che, non solo semplifica la procedura per gli utenti in modo veloce e intuitivo ma, allo stesso tempo, ci consente di monitorare la qualità del servizio, i tempi di presa in carico del guasto e di risoluzione del problema, oltre al vantaggio di avere sempre a disposizione una fotografia chiara di ciò che accade su tutto il territorio comunale. Inoltre, la registrazione dei dati sugli interventi aiuta a comprendere meglio le criticità e a programmare eventuali nuovi investimenti”.

La piattaforma si aggiunge agli altri metodi messi a disposizione dal Comune ai cittadini per segnalare guasti, carenze nei servizi o necessità di interventi. Ancora in tema di illuminazione pubblica sono attivi il Numero verde gratuito 800 82575, dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 17:00 e il servizio di messaggistica su Whatsapp al numero 3489000993, dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.

Mentre sul sito web del Comune è sempre attivo il tasto Segnalazioni in cui è possibile informare l’ente e richiedere interventi in materia di toponomastica, rifiuti, fontanelle, disinfestazioni, danni a strade e marciapiedi o tagli di erbacce.

