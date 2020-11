Le dichiarazioni del presidente Solinas.

Il presidente della Regione Christian Solinas spiega le ragioni che hanno portato alla riapertura delle discoteche in Sardegna in un’intervista al quotidiano La Repubblica.

La famosa mail del 6 agosto del comitato scientifico “l’ho letta solo in queste ore” ha affermato all’agenzia di stampa Ansa, precisando che rientrava in una corrispondenza interna dell’Assessorato alla Sanità e che era riferito all’ordinanza, ma ad una bozza di linee guida regionali per il settore delle discoteche, mai adottate.

Sarebbero state 6 le criticità sollevate dal Comitato prima dell’approvazione dell’ordinanza che “sono state tutte risolte”, ha continuato il presidente. La decisione di riaprire le discoteche sarebbe scaturita anche dal basso tasso di contagio che si stava registrando in quei giorni e dal pericolo di feste private fuori controllo sulle spiagge e nelle piazze in caso di chiusura dei locali.

