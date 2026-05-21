Rifiuti ad Arzachena, il Comune spiega la riorganizzazione

Arzachena, caso rifiuti ad Arzachena: il Comune fa chiarezza

Sulla raccolta dei rifiuti a Baja Sardinia, il Comune di Arzachena fa chiarezza assieme alla De Vizia, società che gestisce il servizio. Per l’amministrazione l’obiettivo primario resta la tutela dell’immagine del territorio, il mantenimento del decoro urbano e l’efficace radicamento di un sistema di raccolta differenziata moderno. Dopo le proposte arrivate dal Comitato dei residenti di Baja Sardinia arriva la replica del Comune

L’assessore Occhioni

“Siamo di fronte a una complessa riorganizzazione del servizio insieme a una nuova azienda che, per la prima volta, opera ad Arzachena – spiega l’assessore all’Ambiente, Michele Occhioni -. Il nostro è un Comune vasto e strutturalmente complesso, caratterizzato da una capillare antropizzazione dell’agro e da borghi interessati da forti flussi turistici stagionali. Si tratta spesso di visitatori stranieri con tempi medi di permanenza di 4-5 giorni, dinamica che rende complessa l’assimilazione immediata delle nostre regole di conferimento. Siamo consapevoli dei fenomeni di abbandono indecoroso e li combattiamo quotidianamente a tutela della destinazione”.

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“Accogliamo, quindi, con rispetto e spirito costruttivo l’attività dei volontari del Comitato Amici di Baja Sardinia, che ringraziamo per i contributi propositivi, come la differenziazione cromatica dei contenitori, ma queste iniziative sono già attive e previste per legge. Il nuovo gestore del servizio inoltre, ha presentato un progetto che comprende una specifica campagna di informazione e di comunicazione all’utenza, completa di materiali grafici, slogan e loghi, che costituiscono parte integrante degli obblighi contrattuali. Tali contenuti devono essere realizzati e diffusi secondo le modalità e le tempistiche previste, e il Comune è chiamato a verificarne la corretta attuazione”.

Le iniziative del Comune

“Come ogni transizione profonda servono tempi tecnici di assestamento e la collaborazione di tutta la comunità. Va sottolineato, altresì, che il Comune da anni progetta e veicola campagne di sensibilizzazione tramite canali online, ma anche eventi come Estate in Fiore, calendari di giornate ecologiche come AgendaBLU e partnership con fondazioni internazionali, Onlus nazionali, Forze dell’Ordine, oltre a riunioni con operatori turistici locali, tra cui commercianti, responsabili di hotel, agenzie immobiliari e balneari”.

Il Comune ricorda che l’isola ecologica presidiata di via Tre Monti è attiva dal lunedì alla domenica, nelle fasce orarie 7:30 – 11:30 e 23:00 – 24:00, per garantire la massima flessibilità a residenti e attività commerciali, assicurando che ogni frazione di rifiuto (secco residuo, carta, plastica, alluminio, vetro e organico) venga correttamente selezionata e avviata al riciclo.

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