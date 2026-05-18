Cambiano le regole per i rifiuti a Baja Sardinia

Dal Comune di Arzachena annunciano importanti novità per la gestione dei rifiuti nel borgo di Baja Sardinia. A partire da oggi, lunedì 18 maggio, cambia il luogo di conferimento per i residenti e i domiciliati di piazzetta dei Pini e via Tre Monti.

Il Comune e la De Vizia hanno fatto sparire tutte le piccole isole ecologiche dalle strade di Baja Sardinia.. Questo era un accordo preso dall’assessore anche alla luce dei problemi che si sono verificati nei mesi scorsi, quando i disagi coi rifiuti a Baja Sardinia avevano portato anche alla nascita di un comitato. Ora, con l’addio alle precedente strategia, tutti i rifiuti andranno conferiti solo nella nuova isola ecologica presidiata di via Tre Monti.

Cosa portare al centro di raccolta

Presso il centro di raccolta presidiato di via Tre Monti è possibile consegnare i rifiuti, purché opportunamente differenziati, divisi nelle seguenti categorie:

Secco Indifferenziato

Carta e imballaggi di cartone

Multimateriale (imballaggi in plastica e metalli)

Imballaggi di vetro

Organico (scarti alimentari)

L’area è attiva tutti i giorni, dal lunedì alla domenica con questi orari: dalle ore 07:30 alle 11:30 e dalle ore 23:00 alle 24:00.

Per accedere all’isola ecologica e utilizzare il servizio è obbligatorio esibire un documento di riconoscimento valido.

Dal Comune di Arzachena ricordano che per avere informazioni dettagliate sulla raccolta differenziata, si può contattare la De Vizia. Queste le opzioni: l’ufficio in via Marconi ad Arzachena, il numero verde 800 194 925 o la mail infoarzachena@devizia.com.

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